A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PESCARA NORD E DELL’AREA DI SERVIZIO TORRE CERRANO EST

Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pescara nord, in entrata verso Ancona e l’area di servizio “Torre Cerrano est” situata nel tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 6, alle 6:00 di martedì 7 luglio;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio;

-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Atri Pineto.