A14 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-FANO VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-FANO VERSO BOLOGNA
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 25, alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Marotta Mondolfo e Fano, verso Bologna.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Marotta Mondolfo, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Fano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.