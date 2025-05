A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire la fase conclusiva dei lavori per la dismissione del vecchio impalcato e l’entrata in esercizio del nuovo ponte sul Canale Poazzo, situato al km 52+271, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

L’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto, in direzione di Padova, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Bologna:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

-verso Padova:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.