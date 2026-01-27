A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Occhiobello, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige Ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Boara, percorrere la SS16 Adriatica, via Nelson Mandela, la SR6 via Eridania e rientrare in A13 dalla stazione di Occhiobello.