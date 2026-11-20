A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Diramazione di Padova sud (D13), verso Padova città.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Teme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana, SS16 verso Padova e SR47 di Altichiero.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.