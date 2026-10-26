A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso Padova città.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’uscita di Padova sud e l’uscita per la SS516 Piovese/corso 1° Maggio. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Teme Euganee.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.