A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E VILLAMARZANA IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 29 Aprile 2026 – Alle 06:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, in direzione Padova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 54 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato e ha riversato sul piano viabile parte del carico costituito da bancali.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda verso Padova.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Padova si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, di percorrere la SS 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Villamarzana.