A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA FERRARA SUD E ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 17 febbraio 2026 – Poco dopo le ore 15:00, sulla autostrada A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, in direzione Bologna, a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti all’altezza del km 26.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in aumento in direzione Bologna.

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara Sud, si consiglia di percorrere la Strada Statale 64 Porrettana e rientrare in autostrada alla stazione di Altedo.