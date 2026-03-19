A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA INTERPORTO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA INTERPORTO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 19 marzo 2026 – Poco prima delle ore 17:00, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, in direzione Bologna, per permettere le operazioni di recupero del mezzo pesante coinvolto in un incidente avvenuto all’altezza del km 6+900.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione Bologna, e 1 km di coda all’interno del tratto chiuso.
Gli utenti che da Padova sono diretti a Bologna devono uscire a Bologna Interporto, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare in A13 all’altezza di Bologna Arcoveggio.