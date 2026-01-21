A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E BOLOGNA INTERPORTO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 21 gennaio 2026 – Alle 13:00 circa, sulla Autostrada A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione Bologna, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 19, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un furgone.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico risulta temporaneamente bloccato in direzione Bologna e si registrano 4 km di coda all’uscita obbligatoria di Altedo, nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo.

Gli utenti che da Padova sono diretti a Bologna, devono uscire ad Altedo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A13 all’altezza delle stazione di Bologna Interporto.