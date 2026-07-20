Roma, 20 luglio 2026 – Poco prima delle ore 21:30, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, in direzione Padova, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 51.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda verso Padova e 1 km di coda verso Bologna.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara nord per la chiusura programmata per lavori del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, si consiglia di percorrere la SS 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Villamarzana verso Padova.