A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E FERRARA NORD IN DIREZIONE BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E FERRARA NORD IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 3 Novembre 2025 – Alle 14:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord, verso Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 49.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 3° Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’altezza dell’uscita obbligatoria di Occhiobello si registrano 12 km coda a partite da Rovigo.
Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna, si consiglia di anticipare l’uscita a Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Ferrara Nord.