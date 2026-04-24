A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FERRARA SUD E ALTEDO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 24 Aprile 2026 – Alle 18:00 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, in direzione Bologna per agevolare le operazioni di rimozione di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 26. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna dovranno uscire a Ferrara sud, dove si registrano 4 km di coda, percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in autostrada ad Altedo. Si consiglia di anticipare l’uscita a Ferrara nord.