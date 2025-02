A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA ARCOVEGGIO E BOLOGNA INTERPORTO VERSO PADOVA PER INCIDENTE

Roma, 4 febbraio 2025 – Poco dopo delle ore 15:30, sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione di Padova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1 che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria con ripercussioni sulla A14 Bologna-Taranto in corrispondenza del bivio con al A13.

Agli utenti che percorrono la A13 in direzione di Padova, all’uscita obbligatoria di Bologna Arcoveggio si consiglia di prendere la Tangenziale di Bologna dalla quale uscire allo svincolo 7bis, percorrere la SS64 Porrettana in direzione di Bologna Interporto dove possono riprendere la A13 in direzione di Padova.

Stesso percorso per gli utenti che percorrono la A14 e sono diretti verso Padova, ai quali si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, dalla quale prendere la Tangenziale di Bologna e seguire le stesse indicazioni.