A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E FERRARA SUD IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 27 agosto 2026 – Alle 19:10 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud in direzione Padova, per un mezzo pesante in fiamme, al km 21, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, si registrano code tra Altedo e Ferrara sud in direzione Padova. Inoltre, per l’uscita obbligatoria, si segnalano 2 km di coda nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova.



Chi viaggia verso Padova deve uscire ad Altedo, percorrere la SS64 Porrettana verso Ferrara e rientrare in A13 a Ferrara sud. Si consiglia di anticipare l’uscita a Bologna Interporto.