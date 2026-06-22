A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E FERRARA SUD IN DIREZIONE PADOVA PER MEZZO PESANTE IN FIAMME

Roma, 22 giugno 2026 -Poco prima delle 3:00, sulla A13 Bologna-Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud in direzione Padova, per un mezzo pesante in fiamme, ora spento, al km 23.



Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo e di rispristino dei danni causati dall’incendio, da parte del personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e dei mezzi di soccorso meccanico, oltre ai quali sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale.



Attualmente, nel tratto interessato, è stata svuotata la sacca dei veicoli bloccati in prossimità dell’evento e si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova per l’uscita obbligatoria ad Altedo.



Chi viaggia in direzione Padova, dopo l’uscita obbligatoria ad Altedo, può percorrere le SP20 via Chiavicone, seguire le indicazioni per la SS64 Porrettana, per poi fare rientro in A13 a Ferrara sud.