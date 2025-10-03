A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSA IN USCITA LA STAZIONE DI PADOVA INDUSTRIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 3 ottobre 2025 – Alle ore 12:15 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stata disposta la chiusura dell’uscita della stazione di Padova Industriale da entrambe le provenienze a causa di una manifestazione che sta interessando lo svincolo di uscita della stazione.
In alternativa, per gli utenti in A13 diretti verso Padova, si consiglia di uscire a Padova Sud. Per gli utenti in A4 diretti verso Bologna, invece, si consiglia di uscire a Padova Est.