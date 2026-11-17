A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIISO IL TRATTO CHIUSO TRA TERME EUGANEE E PADOVA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIISO IL TRATTO CHIUSO TRA TERME EUGANEE E PADOVA SUD VERSO PADOVA
Roma, 17 novembre 2026 – alle ore 7:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Monselice e Padova Sud verso Padova, si registrano 5 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Terme Euganee. Il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova Sud è stato chiuso dalle 22 circa di ieri, lunedì 16 novembre, per eseguire attività di ispezione.
Agli utenti in transito diretti verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee Terme, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo ed entrare a Padova sud sulla D13 Diramazione Padova Sud.