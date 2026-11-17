A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIISO IL TRATTO CHIUSO TRA TERME EUGANEE E PADOVA SUD VERSO PADOVA

Roma, 17 novembre 2026 – alle ore 7:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Monselice e Padova Sud verso Padova, si registrano 5 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Terme Euganee. Il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova Sud è stato chiuso dalle 22 circa di ieri, lunedì 16 novembre, per eseguire attività di ispezione.