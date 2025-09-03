A13 BOLOGNA-PADOVA: STAZIONE BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 3 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, la stazione di Bologna Arcoveggio, chiusa per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà riaperta alle 5:00 di sabato 6 settembre, in uscita per chi proviene da Padova e, alle 5:00 di martedì 9 settembre, in uscita per chi proviene da Bologna.
Si ricorda che, in alternativa alle suddette chiusure, saranno disponibili le seguenti stazioni:
Bologna Interporto, al km 7+900 della stessa A13;
Bologna Borgo Panigale al km 4+800, Bologna Fiera al km 15+500 o Bologna San Lazzaro al km 22+200 della A14 Bologna-Taranto;
Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio.