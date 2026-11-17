A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERME EUGANEE E PADOVA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERME EUGANEE E PADOVA SUD VERSO PADOVA
Roma, 17 novembre 2026 – alle ore 8:30 circa sulla A13 Bologna-Padova è stato riaperto il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova Sud verso Padova, chiuso alle 22 circa di ieri 16 novembre per eseguire attività di ispezione.
Al momento nel tratto interessato è stato installato un cantiere per permettere l’ultimazione delle operazioni, dove il traffico transita su una corsia e in corrispondenza del quale si registrano 7 km di coda.