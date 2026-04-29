A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E VILLAMARZANA IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 29 Aprile 2026 – Alle 09:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, in direzione Padova, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 54 che aveva coinvolto un mezzo pesante .

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, si registrano code di 7 km .