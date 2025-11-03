A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E FERRARA NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 3 Novembre 2025 – Alle 15:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente in via di risoluzione avvenuto all’altezza del km 49. Attualmente, si registrano 12 km di coda e il traffico transita su una corsia in direzione Bologna.

Inoltre, resta chiusa l’entrata di Occhiobello verso Bologna per facilitare le operazioni di risoluzione dell’incidente.

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna, si consiglia di anticipare l’uscita a Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Ferrara Nord.