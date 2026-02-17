A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FERRARA SUD E ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 17 febbraio 2026 – Poco dopo le ore 16:30, sulla autostrada A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, in direzione Bologna, che era stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti all’altezza del km 26.

Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su una sola corsia e si registrano 9 km di coda in direzione Bologna.

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Ferrara Sud, percorrere la Strada Statale 64 Porrettana e rientrare in autostrada alla stazione di Altedo, verso Bologna.