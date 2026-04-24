A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FERRARA SUD E ALTEDO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 24 Aprile 2026 – Alle 19:45 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, in direzione Bologna, precedentemente chiuso per velocizzare la rimozione di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 26. Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e si registrano 2 km di coda in diminuzione.