A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA INTERPORTO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA INTERPORTO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 19 marzo 2026 – Alle ore 17:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, in direzione Bologna, precedentemente chiuso per permettere le operazioni di recupero del mezzo pesante coinvolto in un incidente avvenuto all’altezza del km 6+900.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Arcoveggio, dove il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Bologna.
Agli utenti che da Padova sono diretti a Bologna si consiglia di uscire ad Altedo, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare in A13 all’altezza di Bologna Arcoveggio.