A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E FERRARA SUD IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 28 agosto 2026 – Poco prima delle 2:00, sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud in direzione Padova, temporaneamente chiuso nella serata di ieri per un mezzo pesante che si era incendiato al km 21.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.