A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E FERRARA SUD IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 22 giugno 2026 – Alle 7:30 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud in direzione Padova, precedentemente chiuso per un mezzo pesante in fiamme, ora spento e rimosso, al km 23.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova.