A13 BOLOGNA-PADOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E BOLOGNA INTERPORTO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 21 gennaio 2026 – Alle 15:20 circa, sulla Autostrada A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 19, che aveva visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un furgone.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna e si registrano 8 km di coda, con tendenza in diminuzione, nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo.