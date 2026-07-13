A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 13, alle 5:00 di martedì 14 luglio.
Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.