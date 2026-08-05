A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la D13 Diramazione di Padova sud, verso Bologna, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 5:00 di giovedì 6 agosto.