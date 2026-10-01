A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA

Roma, 1 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 1, alle 5:00 di venerdì 2 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Occhiobello in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.