A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto.