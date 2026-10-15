A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 15 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di sabato 17 alle 6:00 di domenica 18 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto.