A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto Ferrara sud-Ferrara nord, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 novembre.