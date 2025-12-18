A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA
Roma, 18 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 18, alle 5:00 di venerdì 19 dicembre. Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto.