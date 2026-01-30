A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di sabato 31 gennaio alle 6:00 di domenica 1 febbraio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto.