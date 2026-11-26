A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, che erano previste nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di sabato 28 alle 6:00 di domenica 29 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 29 alle 5:00 di lunedì 30 novembre.