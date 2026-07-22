A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA. CONFERMATA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI FERRARA SUD

Roma, 22 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 luglio.

Nel suddetto orario, invece, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Altedo;

per chi proviene da Padova: Ferrara nord.