A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA

Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 aprile.