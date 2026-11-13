A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.