A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, previste nelle due notti di lunedì 3 e di mercoledì 5 agosto, con orario 22:00-6:00.