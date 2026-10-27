A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 27 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.