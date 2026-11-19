A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FERRARA SUD

Roma, 19 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Ferrara sud, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, giovedì 19, alle 5:00 di venerdì 20 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.