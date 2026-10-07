A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI BOARA
A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI BOARA
Roma, 7 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Boara, in entrata e in uscita, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.