A13 BOLOGNA-PADOVA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.