A13 BOLOGNA-PADOVA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 11 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 6:00 di giovedì 12 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.