A13 BOLOGNA-PADOVA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
A13 BOLOGNA-PADOVA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 8 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Padova Zona Industriale, in entrata e in uscita, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.