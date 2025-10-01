A13 BOLOGNA-PADOVA: PER GIRO DELL’EMILIA CHIUSA PER DUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO. A1 MILANO-NAPOLI: PER GIRO DELL’EMILIA CHIUSA PER DUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI

Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A1 Milano-Napoli, in occasione del passaggio della 108esima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo maschile e della dodicesima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo femminile, che si svolgerà sabato 4 ottobre, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 10:00 alle12:00 e comunque fino a cessate esigenze, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Padova: Altedo;

-dalle 11:00 alle 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Bologna e da Firenze.

Contestualmente, sarà chiuso il Raccordo di Sasso Marconi di collegamento con la SS64 Nuova Porrettana e SP325 Val di Setta.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.