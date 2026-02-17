A13 BOLOGNA-PADOVA: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FERRARA SUD E ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 17 febbraio 2026 – Poco prima delle ore 19:00, sulla autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, in direzione Bologna, è stato risolto un incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti all’altezza del km 26.





Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico in direzione Bologna.