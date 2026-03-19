A13 BOLOGNA-PADOVA: FINE CODE PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 19 marzo 2026 – Alle ore 19:00 circa, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Arcoveggio, in direzione Bologna, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 6+900, che aveva visto il coinvolgimento di un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.